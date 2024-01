Charles Leclerc : Contrat prolongé avec Ferrari

La collaboration entre Charles Leclerc et Ferrari remonte à quelques années déjà : en 2016, le rapide Monégasque a été intégré à la Ferrari Driver Academy et donc à l'équipe de jeunes talents de l'écurie de Maranello. Deux ans plus tard, le talent de Monte-Carlo faisait ses débuts en Formule 1, non pas avec les Italiens eux-mêmes, mais d'abord avec l'équipe Alfa Romeo-Sauber, avec laquelle il a disputé sa saison rookie et terminé treizième du championnat du monde.

Il travaillait déjà à l'époque avec Fred Vasseur, qui tenait les rênes de l'écurie suisse. Après ses débuts dans la catégorie reine, Leclerc a rejoint l'équipe d'usine Ferrari, pour laquelle il court depuis lors après les points. Son contrat actuel, qui expire après la saison à venir, a été prolongé de plusieurs années, comme le communique l'équipe.

"Je suis très heureux de porter la combinaison de course de Ferrari pendant encore plusieurs années. Depuis l'âge de trois ans, je rêve de courir pour cette équipe. J'ai suivi le GP de Monaco à travers la fenêtre de l'appartement d'un ami sur Sainte Devote et j'ai toujours été à l'affût des voitures rouges", a déclaré le jeune homme de 26 ans à propos de sa prolongation de contrat.

"Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j'ai intégré la Ferrari Driver Academy en 2016", affirme ensuite Leclerc. "Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble et nous nous sommes battus ensemble dans l'adversité. Mais je pense que le meilleur est encore à venir et j'ai hâte que cette saison commence pour continuer à progresser et être compétitif à chaque course".

"Mon rêve est toujours de gagner le championnat du monde avec Ferrari et je suis sûr que nous allons vivre de grands moments ensemble et rendre nos fans heureux dans les années à venir", ajoute le cinquième du championnat du monde 2023.

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island