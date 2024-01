Charles Leclerc: prolungato il contratto con la Ferrari

La collaborazione tra Charles Leclerc e la Ferrari risale a diversi anni fa: nel 2016, il veloce monegasco è stato accettato nella Ferrari Driver Academy e quindi nel team junior della scuderia di Maranello. Due anni dopo, il talentuoso pilota di Montecarlo ha fatto il suo debutto in Formula 1, non con gli italiani stessi, ma inizialmente con il team Alfa Romeo Sauber, con cui ha disputato la sua stagione da rookie e si è classificato tredicesimo nel campionato mondiale.

Anche allora lavorò con Fred Vasseur, responsabile della scuderia svizzera. Dopo il suo anno di debutto nella classe regina, Leclerc è passato alla scuderia Ferrari, per la quale da allora va a caccia di punti. Il suo contratto attuale, che scade dopo la prossima stagione, è stato prolungato di diversi anni, come ha annunciato la squadra.

"Sono felicissimo di indossare la tuta da corsa della Ferrari per altri anni. Sogno di guidare per questa squadra da quando avevo tre anni. Guardavo il GP di Monaco dalla finestra dell'appartamento di un amico a Sainte Devote e sono sempre stato alla ricerca delle vetture rosse", ha dichiarato il 26enne, commentando il suo prolungamento del contratto.

"Questa squadra è stata la mia seconda famiglia da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016", afferma Leclerc. "Abbiamo raggiunto molti risultati insieme e abbiamo lottato insieme nella buona e nella cattiva sorte. Tuttavia, credo che il meglio sia ancora davanti a noi e non vedo l'ora che inizi questa stagione per poter progredire ulteriormente ed essere competitivo in ogni gara."

"Il mio sogno è ancora quello di vincere il campionato del mondo con la Ferrari e sono sicuro che nei prossimi anni vivremo grandi momenti insieme e renderemo felici i nostri tifosi", ha aggiunto il quinto pilota del 2023.

