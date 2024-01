Charles Leclerc: prolongamento do contrato com a Ferrari

A colaboração entre Charles Leclerc e a Ferrari remonta a vários anos: em 2016, o veloz monegasco foi aceite na Ferrari Driver Academy e, por conseguinte, na equipa júnior da escuderia de Maranello. Dois anos mais tarde, o talentoso piloto de Monte Carlo fez a sua estreia na Fórmula 1, não com os italianos, mas inicialmente com a equipa Alfa Romeo Sauber, com a qual disputou a sua temporada de estreia e terminou em décimo terceiro lugar no campeonato do mundo.

Já nessa altura, trabalhou com Fred Vasseur, responsável pela equipa suíça. Após o seu ano de estreia na categoria rainha, Leclerc transferiu-se para a equipa de trabalho da Ferrari, com a qual tem vindo a lutar pelos pontos desde então. O seu contrato atual, que expira após a próxima época, foi agora prolongado por vários anos, como anunciou a equipa.

"Estou muito contente por vestir o fato de piloto da Ferrari por mais alguns anos. Sonhei em pilotar para esta equipa desde os meus três anos de idade. Vi o GP do Mónaco através da janela do apartamento de um amigo em Sainte Devote e sempre estive à procura dos carros vermelhos", disse o piloto de 26 anos, comentando a extensão do seu contrato.

"Esta equipa tem sido a minha segunda família desde que entrei para a Ferrari Driver Academy em 2016", afirma Leclerc. "Conquistámos muito juntos e lutámos juntos em todos os momentos. No entanto, acredito que o melhor ainda está à nossa frente e mal posso esperar pelo início desta época para poder progredir ainda mais e ser competitivo em todas as corridas."

"O meu sonho continua a ser ganhar o campeonato do mundo com a Ferrari e tenho a certeza de que vamos viver grandes momentos juntos nos próximos anos e fazer os nossos fãs felizes", acrescentou o quinto classificado de 2023.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas