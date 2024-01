Charles Leclerc & Ferrari : l'avis du patron de l'équipe Vasseur

Charles Leclerc a souligné à plusieurs reprises qu'il souhaitait prolonger son contrat Ferrari, qui aurait expiré à l'issue de la saison à venir, le cinquième du championnat du monde de l'année dernière. Le pilote de 26 ans originaire de Monte-Carlo se sent bien dans la famille de la Scuderia de Maranello, dont il fait partie depuis des années. En 2016, il a été intégré à l'équipe de jeunes pilotes Ferrari Driver Academy, alors qu'il devait encore se contenter du rôle de pilote de développement pour Ferrari et Haas, client de Ferrari.

Il a acquis de l'expérience en course dans la série GP3, qu'il a remportée lors de sa saison de rookie. L'année suivante, il est passé à la Formule 2, où il s'est imposé dès la première année face au reste du peloton. Ses débuts en Formule 1 en 2018 n'ont donc pas été une grande surprise. Il a toutefois disputé ses premiers GP pour le client de Ferrari, Alfa Romeo-Sauber.

Ce n'est qu'après avoir terminé sa première saison dans la catégorie reine à la 13e place du classement général des pilotes qu'il a rejoint l'équipe d'usine Ferrari. Il a terminé leur première saison commune à la quatrième place du championnat du monde, puis a dû se contenter des 8e et 7e places du classement les deux années suivantes, avant d'être couronné vice-champion du monde en 2022.

Bien que le résultat de 2023 ait été moins bon, avec une cinquième place finale au classement des pilotes, il est apparu très tôt que Ferrari et Leclerc souhaitaient prolonger leur accord commun, qui courait jusqu'en 2024.

La prolongation du contrat a été décidée pour plusieurs années, comme le communique l'équipe. Le directeur de l'équipe Fred Vasseur, qui avait déjà collaboré avec Leclerc en 2018 - alors qu'il était encore directeur de l'équipe Alfa Romeo-Sauber -, déclare à ce sujet : "Cette collaboration va au-delà de celle d'un pilote avec son équipe, car Charles fait partie de la famille Ferrari depuis huit ans, il l'était déjà avant de courir avec le logo Ferrari sur sa combinaison de course".

"Ses valeurs et celles de notre équipe sont étroitement liées, il était donc évident que nous étions d'accord pour prolonger notre collaboration", souligne le Français. "Nous connaissons Charles comme un pilote à la volonté infatigable de repousser ses limites, et nous l'apprécions pour l'extraordinaire esprit de compétition dont il fait preuve en course et lors des dépassements. Nous sommes déterminés à lui donner une voiture capable de gagner et je sais que sa volonté et son engagement peuvent faire la différence pour atteindre nos objectifs".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island