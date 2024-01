Charles Leclerc e la Ferrari: le parole del Team Principal Vasseur

Charles Leclerc ha sottolineato più volte di voler prolungare il suo contratto con la Ferrari, che sarebbe scaduto dopo la prossima stagione. Il 26enne di Monte Carlo si sente a casa nella famiglia della Scuderia di Maranello, di cui fa parte da anni. Nel 2016 è stato accettato nella squadra junior della Ferrari Driver Academy, mentre all'epoca doveva ancora accontentarsi del ruolo di pilota di sviluppo per la Ferrari e per la Haas, cliente della Ferrari.

A quel tempo, ha fatto esperienza di gara nella serie GP3, che ha vinto nella sua stagione da esordiente. L'anno successivo è stato promosso in Formula 2, dove ha subito sbaragliato il resto del campo al suo primo anno. Non è stata quindi una grande sorpresa il suo debutto in Formula 1 nel 2018. Tuttavia, ha disputato i suoi primi GP per la Ferrari cliente Alfa Romeo-Sauber.

Solo dopo aver concluso la sua prima stagione nella classe regina al 13° posto assoluto nella classifica piloti, è passato al team Ferrari Works. Terminò la sua prima stagione insieme al quarto posto nel campionato mondiale, ma dovette accontentarsi dell'ottavo e del settimo posto in classifica nei due anni successivi, prima di essere incoronato secondo classificato nel 2022.

Anche se il risultato nel 2023 è stato peggiore, con il quinto posto nella classifica piloti, è apparso chiaro fin da subito che la Ferrari e Leclerc volevano prolungare il loro accordo congiunto, valido fino al 2024.

Il prolungamento del contratto è stato ora concordato per diversi anni, come ha annunciato la squadra. Il Team Principal Fred Vasseur, che ha già lavorato con Leclerc nel 2018 - all'epoca come Team Principal dell'Alfa Romeo-Sauber - ha dichiarato: "Questa collaborazione va al di là di quella tra un pilota e la sua squadra, perché Charles fa parte della famiglia Ferrari da otto anni, anche prima di correre con il logo Ferrari sulla tuta da gara".

"I suoi valori e quelli della nostra squadra sono strettamente legati, quindi è stato chiaro che abbiamo accettato di estendere la nostra collaborazione", sottolinea il francese. "Conosciamo Charles come un pilota con un'instancabile voglia di spingersi al limite e lo apprezziamo per l'eccezionale spirito combattivo che dimostra in gara e nei sorpassi. Siamo determinati a dargli una vettura in grado di vincere e so che la sua volontà e il suo impegno possono fare la differenza quando si tratta di raggiungere i nostri obiettivi."

