Charles Leclerc e a Ferrari: O que diz o Diretor de Equipa Vasseur

Charles Leclerc, estrela da Ferrari, prolongou o seu contrato com a Scuderia de Maranello. O chefe de equipa Fred Vasseur está muito satisfeito com a continuação da colaboração e sublinha as qualidades do monegasco.

Charles Leclerc sublinhou várias vezes que queria prolongar o seu contrato com a Ferrari, que terminaria no final da próxima época. O piloto de Monte Carlo, de 26 anos, sente-se em casa na família Scuderia de Maranello, à qual pertence há anos. Em 2016, foi aceite na equipa júnior da Ferrari Driver Academy, na altura em que ainda tinha de se contentar com o papel de piloto de desenvolvimento da Ferrari e da Haas, cliente da Ferrari.

Nessa altura, ganhou experiência de corrida na série GP3, que venceu na sua época de estreia. No ano seguinte, foi promovido para a Fórmula 2, onde imediatamente bateu o resto do pelotão no seu primeiro ano. Portanto, não foi uma grande surpresa quando ele fez sua estreia na Fórmula 1 em 2018. No entanto, ele disputou suas primeiras corridas de GP para o cliente da Ferrari, Alfa Romeo-Sauber.

Foi só depois de terminar a sua primeira época na categoria rainha em 13º lugar na classificação geral de pilotos que mudou para a equipa de trabalho da Ferrari. Terminou a sua primeira época juntos em quarto lugar no campeonato do mundo, mas teve de se contentar com o 8º e 7º lugares na classificação nos dois anos seguintes, antes de ser coroado vice-campeão em 2022.

Embora o resultado em 2023 tenha sido pior, com o quinto lugar na classificação dos pilotos, ficou claro desde o início que a Ferrari e Leclerc queriam prolongar o seu acordo conjunto, que vigorava até 2024.

A extensão do contrato foi agora acordada por vários anos, como anunciou a equipa. O Chefe de Equipa Fred Vasseur, que já trabalhou com Leclerc em 2018 - na altura como Chefe de Equipa da Alfa Romeo-Sauber - disse: "Esta colaboração vai além da de um piloto com a sua equipa, porque Charles faz parte da família Ferrari há oito anos, mesmo antes de correr com o logótipo da Ferrari no seu fato de corrida".

"Os seus valores e os da nossa equipa estão intimamente ligados, por isso foi claro que concordámos em prolongar a nossa colaboração", sublinha o francês. "Conhecemos o Charles como um piloto com um desejo incansável de ir até ao limite, e valorizamo-lo pelo excecional espírito de luta que demonstra nas corridas e nas ultrapassagens. Estamos determinados a dar-lhe um carro capaz de vencer e sei que a sua vontade e empenho podem fazer a diferença para atingirmos os nossos objectivos."

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas