Plus de pression : Daniel Ricciardo doit faire ses preuves

Daniel Ricciardo était certes encore sous contrat avec McLaren pour la saison 2023, mais l'équipe de Woking a décidé de mettre fin prématurément à cet accord afin de faire de la place au talentueux rookie Oscar Piastri. Ricciardo a rapidement trouvé un nouveau job dans le paddock de la Formule 1, mais a dû se contenter dans un premier temps d'un rôle de réserviste chez Red Bull Racing.

Mais cette existence de spectateur et de pilote de simulateur n'a pas duré longtemps, car après la course de Silverstone, l'équipe AlphaTauri (qui se présentera désormais sous le nom de Visa CashApp RB) a décidé de remplacer le rookie Nyck de Vries, qui n'avait pas répondu aux attentes, par l'Australien expérimenté.

Ricciardo a participé au Hungaroring et au Circuit de Spa-Francorchamps aux côtés de Yuki Tsunoda pour l'équipe de Faenza, mais à Zandvoort, il s'est blessé à la main gauche lors d'un crash à l'entraînement, sept fractures ont été constatées, ce qui a mis fin à sa participation à la course à domicile du champion Max Verstappen. Ricciardo n'a pas non plus pu participer aux quatre week-ends de course suivants et n'a pu s'aligner sur la grille de départ qu'à Austin.

Le joyeux frisé a disputé les cinq derniers Grands Prix de la saison et a réussi à entrer dans les points au Mexique en septième position. Il a toutefois dû se contenter de la 17e place au classement général du championnat du monde. Cette année, l'octuple vainqueur de GP originaire de Perth doit faire mieux s'il veut se qualifier pour un retour dans l'équipe Red Bull Racing.

C'est ce que souligne également James Hinchcliffe dans son analyse sur "Formula1.com". L'ancien pilote d'IndyCar, aujourd'hui pilote de voiture de sport, déclare à propos du pilote de 34 ans : "Red Bull Racing n'a pas démenti les rumeurs selon lesquelles Ricciardo et Sergio Pérez seraient engagés dans un shootout pour la deuxième place aux côtés de Verstappen. Et bien que le retour de Daniel à la mi-saison ait été remarquable compte tenu de son absence, sa pause pour blessure l'a ensuite fait reculer".

"Ce n'est pas non plus comme s'il avait surpassé son coéquipier Yuki Tsunoda à tous les niveaux. Et maintenant qu'il a eu tout un hiver pour se préparer, la pression est plus forte, car il doit prouver qu'il mérite de retrouver le cockpit qu'il a quitté après la saison 2018. Les dix premières courses de cette année joueront un grand rôle dans la capacité de Ricciardo à retrouver l'une des places les plus convoitées de la Formule 1, 18 mois seulement après son licenciement de McLaren", affirme avec certitude le pilote de 37 ans.

