Più pressione: Daniel Ricciardo deve dimostrare il suo valore

Daniel Ricciardo aveva ancora un contratto con la McLaren per la stagione 2023, ma la scuderia di Woking ha deciso di rescindere anticipatamente l'accordo per fare spazio al talentuoso debuttante Oscar Piastri. Ricciardo ha trovato rapidamente un nuovo lavoro nel paddock della Formula 1, ma inizialmente ha dovuto accontentarsi del ruolo di riserva alla Red Bull Racing.

Tuttavia, la sua esistenza come spettatore e pilota di simulatori non è durata a lungo, perché dopo la gara di Silverstone, il team AlphaTauri (che ora gareggerà con il nome di Visa CashApp RB) ha deciso di sostituire il debuttante Nyck de Vries, che aveva deluso le aspettative, con l'esperto australiano.

Ricciardo si è schierato al fianco di Yuki Tsunoda per il team faentino all'Hungaroring e al Circuito di Spa-Francorchamps, ma a Zandvoort si è infortunato alla mano sinistra in un incidente in prova e ha riportato sette fratture, il che ha comportato l'annullamento della sua partecipazione alla gara di casa del campione Max Verstappen. Ricciardo non ha potuto prendere parte ai quattro weekend di gara successivi, tornando sulla griglia di partenza solo ad Austin.

L'allegro pilota dai capelli ricci ha disputato gli ultimi cinque Gran Premi della stagione e si è piazzato settimo nei punti in Messico. Tuttavia, si è dovuto accontentare del 17° posto nella classifica del campionato. Quest'anno, l'otto volte vincitore del GP di Perth dovrà migliorare se vuole raccomandarsi per un ritorno al Red Bull Racing Team.

Anche James Hinchcliffe lo sottolinea nella sua analisi su "Formula1.com". L'ex pilota di IndyCar e attuale pilota di auto sportive dice del 34enne: "La Red Bull Racing non ha smentito le voci secondo cui Ricciardo e Sergio Pérez sarebbero in lotta per il secondo posto insieme a Verstappen. E anche se il ritorno di Daniel a metà stagione è stato notevole, considerando il periodo di assenza, l'infortunio lo ha fatto retrocedere".

"Non è che abbia superato il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda sotto tutti i punti di vista. E ora che ha avuto un intero inverno per prepararsi, la pressione sarà maggiore, perché deve dimostrare di meritare il ritorno in cabina di pilotaggio, che ha lasciato dopo la stagione 2018. Le prime dieci gare di quest'anno giocheranno un ruolo fondamentale nel determinare se Ricciardo potrà tornare a occupare uno dei sedili più ambiti della Formula 1 a soli 18 mesi dal suo licenziamento dalla McLaren", è certo il 37enne.

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas