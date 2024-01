Mais pressão: Daniel Ricciardo tem de provar o seu valor

Daniel Ricciardo ainda tinha um contrato com a McLaren para a época de 2023, mas a equipa sediada em Woking decidiu rescindir o acordo antecipadamente para dar lugar ao talentoso estreante Oscar Piastri. Ricciardo encontrou rapidamente um novo emprego no paddock da Fórmula 1, mas inicialmente teve de se contentar com o papel de reserva na Red Bull Racing.

No entanto, a sua existência como espetador e piloto de simulador não durou muito tempo, porque após a corrida em Silverstone, a equipa AlphaTauri (que agora competirá sob o nome Visa CashApp RB) decidiu substituir o estreante Nyck de Vries, que tinha ficado aquém das expectativas, pelo experiente australiano.

Ricciardo alinhou ao lado de Yuki Tsunoda pela equipa de Faenza no Hungaroring e no Circuito de Spa-Francorchamps, mas em Zandvoort lesionou-se na mão esquerda num acidente nos treinos e sofreu sete fracturas, o que implicou o cancelamento da sua participação na corrida caseira do campeão Max Verstappen. Ricciardo também não pôde participar nos quatro fins-de-semana de corridas seguintes, só regressando à grelha de partida em Austin.

O alegre piloto de cabelo encaracolado disputou os últimos cinco Grandes Prémios da época e terminou em sétimo lugar nos pontos no México. No entanto, teve de se contentar com o 17º lugar na classificação geral do campeonato. Este ano, o oito vezes vencedor do GP de Perth terá de melhorar se quiser recomendar-se para um regresso à Red Bull Racing Team.

James Hinchcliffe também enfatiza isso em sua análise no site "Formula1.com". O ex-piloto da IndyCar e atual piloto de carros desportivos diz sobre o piloto de 34 anos: "A Red Bull Racing não negou os rumores de que Ricciardo e Sergio Pérez estão numa luta pelo segundo lugar ao lado de Verstappen. E embora o regresso de Daniel a meio da época tenha sido notável, tendo em conta o tempo que esteve fora, a lesão prejudicou-o".

"Não é que ele tenha superado o seu companheiro de equipa Yuki Tsunoda em todos os aspectos. E agora que teve um inverno inteiro para se preparar, a pressão será maior, porque agora tem de provar que merece um regresso ao cockpit, que deixou após a época de 2018. As primeiras dez corridas deste ano vão desempenhar um papel importante para determinar se Ricciardo pode voltar a ocupar um dos lugares mais cobiçados da Fórmula 1 apenas 18 meses após o seu despedimento da McLaren", garante o piloto de 37 anos.

