Formule 1 à Madrid : inquiétude du vétéran du GP Damon Hill

Cette semaine, les dirigeants de la Formule 1 ont confirmé ce qui était dans l'air depuis des années : à partir de 2026, la Formule 1 organisera une course de championnat du monde à Madrid. La course aura lieu sur un nouveau circuit routier situé dans le parc des expositions de l'IFEMA (Institución Ferial de Madrid). Un autre circuit routier figurera donc au programme du championnat du monde des stars du GP.

Et cela donne des rides d'inquiétude à Damon Hill. Le champion du monde 1996 met en garde dans la dernière édition du podcast de "Sky Sports F1" : "En ce qui concerne l'annonce de Madrid, je veux faire remarquer que nous aurons alors un nouveau règlement sur les moteurs. Et l'on parlera alors des difficultés que les équipes rencontreront pour afficher une performance constante".

"Cette évolution vers des circuits plus étroits et plus sinueux va dans le sens de la Formule E, qui a décidé de disputer ses courses dans les centres-villes et aussi sur des circuits très restrictifs. J'espère que cela n'indique pas que les futures voitures de Formule 1 perdront en performance par rapport aux voitures de GP actuelles", ajoute le Britannique de 63 ans.

Mais Hill sait aussi que le sport doit changer si cela est nécessaire. "La Formule 1 doit s'adapter aux nouvelles exigences imposées par les constructeurs automobiles", reconnaît-il, avant de déclarer à propos de la course dans la capitale espagnole : "J'espère que ce sera un circuit excitant, et le plus important est que les courses soient excitantes et que les voitures puissent y rouler, alors nous pourrons tous être satisfaits".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island