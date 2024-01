Fórmula 1 em Madrid: a preocupação do veterano Damon Hill

Os organizadores da Fórmula 1 acrescentaram mais um circuito de rua ao programa do Campeonato do Mundo com a corrida de Madrid. Por isso, Damon Hill, antigo piloto de GP, manifesta a sua preocupação.

Esta semana, os responsáveis pela Fórmula 1 confirmaram o que se dizia há anos: a Fórmula 1 vai realizar uma prova do campeonato do mundo em Madrid a partir de 2026. A corrida terá lugar num novo circuito de rua no centro de exposições IFEMA (Institución Ferial de Madrid). Isto significa que haverá outro circuito de rua no programa do campeonato do mundo para as estrelas do GP.

E isso preocupa Damon Hill. Na última edição do podcast Sky Sports F1, o campeão do mundo de 1996 avisa: "Em relação ao anúncio de Madrid, gostaria de salientar que teremos novos regulamentos de motor. E então falar-se-á das dificuldades que as equipas terão em apresentar um desempenho consistente".

"Esta mudança para circuitos mais apertados e sinuosos está em linha com a Fórmula E, que decidiu realizar as suas corridas nos centros das cidades e também em circuitos muito restritivos. Espero que isto não seja um sinal de que os futuros carros de Fórmula 1 vão perder desempenho em comparação com os actuais pilotos de GP", acrescenta o britânico de 63 anos.

No entanto, Hill também sabe que o desporto precisa de mudar quando necessário. "A Fórmula 1 tem de se adaptar às novas exigências que estão a ser feitas pelos fabricantes de automóveis", admite, e diz sobre a corrida na capital espanhola: "Espero que seja um circuito emocionante, e o mais importante é que as corridas sejam emocionantes e os carros possam correr lá, então todos nós podemos ficar felizes."

