Lewis Hamilton: ¿Segunda carrera en la Fórmula 1?

Lewis Hamilton ha ampliado su contrato con Mercedes en 2023. Muchos creen que el piloto de 39 años intentará ganar su octavo título mundial y después se despedirá del circuito de GP. Pero no tiene por qué ser así, subraya.

Lewis Hamilton aún necesita ganar un título mundial más para batir el récord de Michael Schumacher, y muchos observadores de la Fórmula 1 están convencidos de que el británico dará la espalda a la categoría reina si logra este triunfo. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo declaró en una entrevista con los colegas de "Formule1.nl": "Nunca dije que un octavo título significaría el final".

"Y todavía no sé qué pasará después de ser piloto de Fórmula 1", aclara el 103 veces ganador de un GP. No siente necesariamente el deseo de permanecer fiel a la Fórmula 1. "Pero nunca digas nunca", explica la estrella de Mercedes, que también revela que probablemente preferiría tomarse un tiempo antes de tomar la decisión de volver al paddock en un papel diferente.

Hamilton también se imagina volviendo a la cabina después de retirarse. Fernando Alonso volvió, Michael Schumacher también. También lo he visto con deportistas de otros deportes y he hablado con algunos de ellos sobre ello".

"Me dijeron: 'Pierdes algo que has hecho toda tu vida. De repente desaparece'. Es posible que entonces lo eches de menos, y me imagino que se abre un profundo agujero en el que caes", añade el medallista de bronce del campeonato del año pasado.

Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island