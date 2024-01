Lewis Hamilton : une deuxième carrière en Formule 1 ?

Il manque encore un titre de champion du monde à Lewis Hamilton pour battre le record de Michael Schumacher, et de nombreux observateurs de la Formule 1 sont convaincus que le Britannique tournera le dos à la catégorie reine s'il parvient à remporter ce triomphe. Mais le septuple champion du monde déclare à ce sujet dans un entretien avec nos collègues de "Formule1.nl" : "Je n'ai jamais dit qu'un huitième titre signifierait la fin".

"Et ce qui suivra mon existence de pilote de Formule 1, je ne le sais pas encore", précise le 103 fois vainqueur de GP. Il ne ressent pas forcément le désir de rester fidèle à la Formule 1. "Mais il ne faut jamais dire jamais", explique la star de Mercedes, qui révèle toutefois qu'il préférerait sans doute prendre un congé sabbatique avant de prendre la décision de revenir dans le paddock dans une autre fonction.

Hamilton peut également imaginer un retour dans le cockpit après une retraite. Il déclare à ce sujet : "Fernando Alonso est revenu, Michael Schumacher aussi. J'ai aussi vu cela chez des athlètes d'autres sports et j'en ai parlé avec certains".

"Ils disaient : 'Tu perds quelque chose que tu as fait toute ta vie. Tout à coup, ça disparaît.' Cela peut alors vous manquer, et j'imagine qu'il y a un trou profond dans lequel vous tombez", ajoute le troisième du championnat du monde de l'année dernière.

