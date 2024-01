Lewis Hamilton: seconda carriera in Formula 1?

Lewis Hamilton ha prolungato il suo contratto con la Mercedes fino al 2023. Molti pensano che il 39enne cercherà di vincere il suo ottavo titolo mondiale per poi dare l'addio al circuito dei GP. Ma non è detto che sia così, sottolinea.

Lewis Hamilton deve ancora vincere un altro titolo mondiale per battere il record di Michael Schumacher e molti osservatori della Formula 1 sono convinti che il britannico volterà le spalle alla classe regina se riuscirà a ottenere questo trionfo. Tuttavia, il sette volte campione del mondo ha dichiarato in un'intervista ai colleghi di "Formule1.nl": "Non ho mai detto che un ottavo titolo avrebbe significato la fine".

"E non so ancora cosa succederà dopo essere stato un pilota di Formula 1", chiarisce il 103 volte vincitore di un GP. Non sente necessariamente il desiderio di rimanere fedele alla Formula 1. "Ma mai dire mai", spiega. "Ma mai dire mai", spiega la stella della Mercedes, che rivela anche che probabilmente preferirebbe prendersi un po' di tempo prima di prendere la decisione di tornare nel paddock in un ruolo diverso.

Hamilton può anche immaginare di tornare nell'abitacolo dopo il ritiro. Dice: "Fernando Alonso è tornato, Michael Schumacher anche. L'ho visto anche con atleti di altri sport e ne ho parlato con alcuni di loro".

Mi hanno detto: "Perdi qualcosa che hai fatto per tutta la vita. Improvvisamente non c'è più'. È possibile che poi se ne senta la mancanza, e posso immaginare che si apra un buco profondo in cui si cade", aggiunge il bronzo iridato dello scorso anno.

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas