Lewis Hamilton: Segunda carreira na Fórmula 1?

Lewis Hamilton prolongou o seu contrato com a Mercedes até 2023. Muitos acreditam que o piloto de 39 anos vai tentar conquistar o seu oitavo título de campeão do mundo e depois despedir-se do circuito de GP. Mas não tem de ser esse o caso, sublinha.

Lewis Hamilton ainda precisa de ganhar mais um título de campeão do mundo para bater o recorde de Michael Schumacher, e muitos observadores da Fórmula 1 estão convencidos de que o britânico vai virar as costas à categoria rainha se conseguir alcançar esse triunfo. No entanto, o sete vezes campeão do mundo disse em entrevista aos colegas do "Formule1.nl": "Eu nunca disse que um oitavo título significaria o fim".

"E ainda não sei o que vai acontecer depois de ser um piloto de Fórmula 1", esclarece o vencedor de 103 GPs. Ele não sente necessariamente o desejo de permanecer fiel à Fórmula 1. "Mas nunca se deve dizer nunca", explica o astro da Mercedes, que também revela que provavelmente preferiria passar algum tempo fora antes de tomar a decisão de voltar ao paddock num papel diferente.

Hamilton também se imagina a regressar ao cockpit depois de se reformar. Fernando Alonso voltou, Michael Schumacher também. Também já vi isso em atletas de outros desportos e falei com alguns deles sobre isso.

Disseram-me: "Perdes algo que fizeste durante toda a tua vida. De repente, desaparece". É possível que depois sintas falta disso e imagino um buraco profundo em que te deixas cair", acrescenta o medalhista de bronze do campeonato do ano passado.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas