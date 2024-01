Les souhaits des stars de la Formule 1 : ce que disent les ingénieurs

Les pilotes de Formule 1 ont un souhait commun lorsqu'il s'agit de la direction dans laquelle doivent évoluer leurs voitures de GP : Les voitures doivent devenir plus légères et plus petites. Voici ce qu'en pensent les ingénieurs.

Lorsque l'on demande aux pilotes de Formule 1 ce qu'ils souhaiteraient changer dans les voitures de GP actuelles, tous expriment le même souhait : les voitures devraient être plus petites et plus légères, car cela permettrait aux pilotes de prendre davantage de plaisir au volant. Les ingénieurs de Formule 1 le savent aussi.

Diego Ioverno, directeur sportif chez Ferrari, a déclaré à ce sujet l'année dernière : "Je pense que les pilotes auraient en général une voiture plus petite et plus légère, car ils pensent à juste titre que c'est plus amusant si c'est plus rapide et plus léger".

"Et tout est possible, c'est juste une question de définition du règlement technique. Nous ne devons pas oublier que la sécurité des pilotes est au centre de nos préoccupations. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Au final, tout le monde sera content si nous avons une voiture plus rapide, plus facile à gérer et qui offre un meilleur spectacle", a ajouté l'Italien de 49 ans.

Tom McCullough, qui occupe le rôle d'ingénieur de performance, est d'accord avec lui : "Diego l'a bien décrit. Je pense que nous avons quelques-unes des voitures de Formule 1 les plus rapides que nous ayons jamais eues. La vitesse en virage à haute vitesse est phénoménale".

"Et nous avons aussi, et de loin, les voitures les plus sûres jamais vues en Formule 1. Atteindre ces caractéristiques et rendre la voiture encore plus légère est un défi, mais la FIA s'efforce d'y parvenir tout en conservant les performances et en améliorant la sécurité", a souligné le Britannique de 48 ans.

