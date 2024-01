O que as estrelas da Fórmula 1 querem: o que dizem os engenheiros

Se perguntarmos aos pilotos de Fórmula 1 o que mudariam nos actuais carros de GP, todos exprimem o mesmo desejo: os carros deviam ser mais pequenos e mais leves, o que tornaria os pilotos mais divertidos ao volante. Os engenheiros da Fórmula 1 também sabem disso.

Diego Ioverno, Diretor Desportivo da Ferrari, afirmou no ano passado: "Penso que os pilotos gostariam, em geral, de um carro mais pequeno e mais leve, porque pensam, com razão, que é mais divertido quando é mais rápido e mais leve."

"E tudo é possível, é apenas uma questão de como se definem os regulamentos técnicos. Não nos podemos esquecer que a segurança dos pilotos está no centro dos nossos esforços. E é por isso que há muita discussão sobre o assunto. No final, todos ficarão satisfeitos se tivermos um carro mais rápido, mais fácil de manusear e que dê um melhor espetáculo", acrescentou o italiano de 49 anos.

Tom McCullough, que desempenha o papel de engenheiro de desempenho, concordou com ele: "Diego descreveu-o bem. Penso que temos alguns dos carros de Fórmula 1 mais rápidos que alguma vez tivemos. A velocidade em curva a alta velocidade é fenomenal".

"E também temos, de longe, os carros mais seguros que já tivemos na Fórmula 1. Conseguir estas características e tornar o carro ainda mais leve é um desafio, mas a FIA está a esforçar-se para o conseguir, mantendo o desempenho e melhorando a segurança", sublinhou o britânico de 48 anos.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. Hungarian GP, Hungaroring, Budapest

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 Oct. Austin GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas