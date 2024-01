Sergio Pérez : un objectif principal ambitieux pour la saison 2024

L'année dernière, Sergio Pérez a obtenu son meilleur résultat au championnat du monde. Le routinier de Red Bull Racing avait terminé deuxième du championnat du monde, se plaçant ainsi juste derrière son coéquipier Max Verstappen. Mais la comparaison au sein de l'équipe le montre : Les deux compagnons d'écurie avaient affiché des performances très différentes.

Alors que le Néerlandais a fêté 19 victoires consécutives en GP sur la voie de son troisième titre, Pérez a dû se contenter de deux premières places. Il les a obtenues lors de la deuxième et de la quatrième épreuve de force de l'année en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan. Par la suite, il a certes franchi trois fois la ligne d'arrivée en deuxième position. Mais à la fin, il avait marqué moins de la moitié des points de son coéquipier.

Les critiques à l'encontre de Pérez se sont multipliées et le Mexicain lui-même s'est livré à une autocritique. Rétrospectivement, il explique dans une interview à "Auto Hebdo" : "Je veux être plus constant cette année et construire un bon élan, car l'année dernière, il y avait un manque de développement".

"Le début de saison s'est bien passé, j'étais au même niveau que Max, mais au fil de la saison, je n'ai pas réussi à m'améliorer, je suis même allé dans la mauvaise direction à quelques reprises", a souligné le pilote de 34 ans originaire de Guadalajara. Et il a répété une nouvelle fois : "C'est mon principal objectif pour la saison à venir, je veux progresser au cours de la saison, quelle que soit la situation de départ".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island