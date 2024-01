Sergio Pérez: obiettivo principale ambizioso per la stagione 2024

Sergio Pérez ha iniziato bene la stagione 2023, ma poi non ha avuto scampo contro il suo compagno di squadra della Red Bull Racing Max Verstappen. Il messicano sa cosa deve fare per migliorare.

L'anno scorso Sergio Pérez ha ottenuto il suo miglior risultato nel campionato mondiale. Il rookie della Red Bull Racing si è classificato secondo in campionato, direttamente dietro al suo compagno di squadra Max Verstappen. Ma il confronto all'interno del team è evidente: I due compagni di squadra hanno offerto prestazioni molto diverse.

Mentre l'olandese ha festeggiato 19 vittorie nei GP, conquistando il suo terzo titolo consecutivo, Pérez si è dovuto accontentare di due primi posti. Li ha ottenuti nel secondo e nel quarto rally dell'anno, in Arabia Saudita e in Azerbaigian. Successivamente, ha tagliato il traguardo al secondo posto per tre volte. Alla fine, però, ha ottenuto meno della metà dei punti del suo compagno di squadra.

Le critiche a Pérez si fecero sempre più forti e anche il messicano si criticò. Guardando al passato, ha spiegato in un'intervista ad "Auto Hebdo": "Quest'anno voglio essere più costante e costruire un buon slancio, perché l'anno scorso c'è stata una mancanza di sviluppo".

"L'inizio della stagione è andato bene, ero alla pari con Max, ma non sono stato in grado di migliorare nel corso della stagione, andando anche nella direzione sbagliata alcune volte", ha sottolineato il 34enne di Guadalajara. E ha ribadito: "Questa è la mia principale preoccupazione per la prossima stagione, voglio continuare a migliorare nel corso della stagione, indipendentemente dalla posizione di partenza".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas