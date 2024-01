Sergio Pérez: Ambicioso, o principal objetivo para a época de 2024

No ano passado, Sergio Pérez alcançou o seu melhor resultado no campeonato do mundo até à data. O estreante da Red Bull Racing terminou em segundo lugar no campeonato, diretamente atrás do seu companheiro de equipa Max Verstappen. Mas a comparação dentro da equipa é evidente: Os dois companheiros de equipa tiveram desempenhos muito diferentes.

Enquanto o holandês comemorou 19 vitórias em GPs no caminho para o seu terceiro título consecutivo, Pérez teve que se contentar com dois primeiros lugares. Conseguiu-os no segundo e quarto ralis do ano, na Arábia Saudita e no Azerbaijão. Depois disso, cruzou a linha de chegada em segundo lugar três vezes. No final, no entanto, tinha conseguido menos de metade dos pontos que o seu companheiro de equipa tinha conseguido.

As críticas a Pérez tornaram-se cada vez mais fortes, e o próprio mexicano também se criticou. Olhando para trás, ele explicou em uma entrevista ao "Auto Hebdo": "Eu quero ser mais consistente este ano e construir um bom momento, porque no ano passado houve uma falta de desenvolvimento."

"O início da época correu bem, estava a par do Max, mas não consegui melhorar ao longo da época e até fui na direção errada algumas vezes", sublinhou o piloto de 34 anos de Guadalajara. E reiterou: "Essa é a minha principal preocupação para a próxima época, quero continuar a melhorar ao longo da temporada, independentemente da posição de partida."

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas