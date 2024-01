El agotador trabajo de un piloto de carreras: lo que duele a las estrellas de GP

En la primavera de 2022, algunos pilotos dieron la voz de alarma: estaban siendo golpeados hasta la muerte en los nuevos coches con alas de la categoría reina, los bólidos se tocaban constantemente en las rectas y el tema del rebote, el movimiento de cabeceo o rebote de un coche de carreras, estaba en boca de todos.

El rebote es un efecto de los modernos coches con alas, que reaccionan de forma extremadamente sensible a los cambios en la distancia al suelo. La inestabilidad causada por un bache, por ejemplo, rompe brevemente el efecto de ventosa, el coche se eleva y entonces la carga aerodinámica vuelve a acumularse y el coche baja de nuevo. Esto se repite en una sucesión muy rápida. Este efecto es una combinación de varios factores. Se trata de las sutilezas de la puesta a punto mecánica y de la aerodinámica. Algunos equipos lo gestionan mejor que otros.

En 2023, el fenómeno fue menos frecuente a raíz de las restricciones impuestas por los responsables del reglamento: el borde de los bajos se colocó más alto, al igual que la entrada al hueco del difusor, y los bajos tuvieron que hacerse más rígidos.

Estas medidas se necesitaban con urgencia, porque la forma en que la estrella de Mercedes Lewis Hamilton salió del coche a cámara lenta después del GP de Bakú 2022 fue dolorosa de ver.

Lewis, que no es ningún quejica, se quejaba: "La espalda casi me mata. Tengo que recibir tratamiento después de cada carrera. Intenté seguir adelante, pero llega un momento en el que sólo te queda la adrenalina. No puedo expresar con palabras el dolor que siento, sobre todo en las rectas. Al final de la carrera, sólo rezaba para que todo acabara pronto".



"Tengo la espalda destrozada, creo que nunca me había dolido tanto en una carrera. Y también hay un cierto riesgo para la seguridad. Este fin de semana he estado a punto de perder el control del coche a toda velocidad. Eso es espeluznante y nuevo para mí. Nunca había tenido que preocuparme por algo así en toda mi carrera de GP".



La Federación Mundial de Automovilismo respondió con las decisiones mencionadas, y desde entonces los equipos han controlado mejor la puesta a punto de los coches con alerones. Pero la cuestión no se ha resuelto del todo. El inglés Bradley Scanes, fisio de Max Verstappen durante muchos años, dice en el podcast Red Flag: "La zona lumbar es crítica para los pilotos de Fórmula 1."



"La mayoría de los aficionados asumirían que los pilotos tienen más dificultades con los músculos del cuello debido a las fuerzas centrífugas. Pero eso no es cierto. Los pilotos de hoy en día están entrenados hasta la última fibra. Gracias a las carreras, el cuello se acostumbra al calvario".



"La carga que soporta la zona lumbar depende en gran medida de las condiciones de la pista y de la configuración del coche. Un reglaje más rígido crea más tensión. Y a día de hoy, la espalda es la zona en la que los pilotos tienen más probabilidades de lesionarse o que más duele después de una carrera. Me he dado cuenta: Aquí es donde se producen las quejas con más frecuencia".





