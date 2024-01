Le métier de pilote de course : ce qui fait mal aux stars des GP

Au printemps 2022, certains pilotes ont tiré la sonnette d'alarme : ils étaient battus à plate couture dans les nouvelles voitures à ailes de la catégorie reine, les voitures de course se posaient constamment sur les lignes droites, le thème du rebondissement, ce mouvement de tangage ou de sautillement d'une voiture de course, était sur toutes les lèvres.

Le rebondissement est un effet des voitures à ailes modernes, qui réagissent de manière extrêmement sensible aux changements de distance par rapport au sol. Sous l'effet de l'instabilité, par exemple d'une bosse, l'effet de ventouse s'interrompt brièvement, la voiture monte, puis la poussée se reconstitue et la voiture s'abaisse à nouveau. Cela se répète très rapidement. Cet effet est une combinaison de différents facteurs. Il s'agit de subtilités dans les réglages mécaniques et l'aérodynamique. Certaines équipes y sont parvenues mieux que d'autres.

En 2023, le phénomène était moins fréquent, suite à des restrictions imposées par les régulateurs : le bord du soubassement a été relevé, de même que l'entrée du puits du diffuseur, le soubassement a dû être rendu plus rigide.

Ces mesures étaient urgentes, car la manière dont la star de Mercedes Lewis Hamilton s'est débattue au ralenti hors de la voiture après le GP de Bakou 2022 était déjà douloureuse à regarder.

Lewis, qui n'est vraiment pas du genre à se plaindre, gémissait : "Mon dos me tue presque. Je dois me faire soigner après chaque course. J'ai juste essayé de m'accrocher, à un moment donné, tu ne fais que courir sur l'adrénaline. Je ne peux pas exprimer à quel point c'est douloureux, surtout dans les lignes droites. A la fin de la course, je n'ai fait que prier pour que tout cela soit bientôt terminé".



"Mon dos est vert et bleu, je ne pense pas avoir déjà ressenti une telle douleur en course. Et il y a aussi un certain risque pour la sécurité. Il y a eu plusieurs situations ce week-end où j'ai failli perdre le contrôle de la voiture, à vitesse maximale ! C'est difficile et nouveau pour moi. Je n'ai jamais eu à me soucier de ce genre de choses dans toute ma carrière de pilote de GP".



La Fédération internationale de sport automobile a réagi en prenant les décisions susmentionnées, et les équipes ont entre-temps mieux maîtrisé le réglage des voitures volantes. Mais le sujet n'est pas tout à fait réglé. L'Anglais Bradley Scanes, physio de longue date de Max Verstappen, déclare dans le podcast Red Flag : "Le bas du dos est critique chez les pilotes de Formule 1".



"En raison de la force centrifuge, la plupart des fans penseraient que les pilotes ont le plus de mal avec les muscles du cou. Mais ce n'est pas vrai. Les pilotes d'aujourd'hui sont entraînés jusqu'à la dernière fibre. Grâce à la course, la nuque s'habitue aux tortures".



"Le degré de sollicitation du bas du dos dépend en grande partie des caractéristiques du circuit ainsi que du set-up de chaque voiture. Un réglage plus rigide génère une charge plus importante. Et jusqu'à présent, le dos est la zone où les pilotes sont le plus susceptibles de se blesser ou d'avoir mal après une course. Je l'ai constaté : C'est la zone où les douleurs sont les plus fréquentes".





