Il lavoro massacrante di un pilota da corsa: cosa fa male alle stelle del GP

Nella primavera del 2022, alcuni piloti lanciarono l'allarme: le nuove wing car della classe regina li stavano massacrando, le auto da corsa si toccavano continuamente sui rettilinei e il tema del bouncing, il movimento di beccheggio o rimbalzo di un'auto da corsa, era sulla bocca di tutti.

Il rimbalzo è un effetto delle moderne vetture ad ala, che reagiscono in modo estremamente sensibile alle variazioni della distanza dal suolo. L'instabilità causata da un urto, ad esempio, interrompe brevemente l'effetto ventosa, l'auto si solleva e poi la deportanza si accumula di nuovo e l'auto si abbassa di nuovo. Questo si ripete in rapida successione. Questo effetto è una combinazione di vari fattori. Si tratta di sottigliezze dell'assetto meccanico e dell'aerodinamica. Alcuni team riescono a gestirlo meglio di altri.

Nel 2023, il fenomeno è stato meno frequente a seguito delle restrizioni imposte dai responsabili del regolamento: il bordo del sottofondo è stato posto più in alto, così come l'ingresso del vano diffusore, e il sottofondo è stato reso più rigido.

Queste misure erano urgentemente necessarie, perché il modo in cui la stella della Mercedes Lewis Hamilton è uscito a fatica dall'auto al rallentatore dopo il GP di Baku 2022 è stato doloroso da guardare.

Lewis, che non è certo un piagnone, si è lamentato: "La mia schiena mi sta quasi uccidendo. Devo farmi curare dopo ogni gara. Ho solo cercato di resistere, ma a un certo punto l'adrenalina ti fa da padrona. Non riesco a spiegare a parole quanto sia doloroso, soprattutto sui rettilinei. Alla fine della gara, pregavo solo che tutto finisse presto".



"La mia schiena è stata colpita in pieno, non credo di aver mai sofferto così tanto durante una gara. E c'è anche un certo rischio per la sicurezza. In questo fine settimana ci sono state alcune situazioni in cui ho quasi perso il controllo dell'auto alla massima velocità! È un'esperienza nuova per me. Non ho mai dovuto preoccuparmi di una cosa del genere in tutta la mia carriera di GP".



La Federazione Autosport World ha risposto con le decisioni di cui sopra e da allora i team hanno migliorato la messa a punto delle wing car. Ma la questione non è stata completamente risolta. L'inglese Bradley Scanes, fisioterapista di Max Verstappen per molti anni, afferma nel podcast Red Flag: "La zona lombare è fondamentale per i piloti di Formula 1".



"La maggior parte degli appassionati penserebbe che i piloti abbiano le maggiori difficoltà con i muscoli del collo a causa delle forze centrifughe. Ma non è vero. I piloti di oggi sono allenati fino all'ultima fibra. Grazie alle corse, il collo si abitua alla prova".



"La sollecitazione della parte bassa della schiena dipende in larga misura dalle condizioni della pista e dall'assetto della vettura in questione. Un assetto più rigido crea maggiori sollecitazioni. E ancora oggi, la schiena è la zona in cui i piloti hanno maggiori probabilità di infortunarsi o che fa più male dopo una gara. Me ne sono reso conto: È qui che si verificano i reclami più frequenti".





