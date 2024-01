O trabalho árduo de um piloto de corridas: o que prejudica as estrelas do GP

Na primavera de 2022, alguns pilotos fizeram soar o alarme: estavam a ser espancados até à morte nos novos carros com asas da categoria rainha, os carros de corrida estavam constantemente a tocar no chão nas rectas e o tema do "bouncing", o movimento de inclinação ou de ressalto de um carro de corrida, estava na boca de todos.

O ressalto é um efeito dos carros modernos com asas, que reagem de forma extremamente sensível a alterações na distância ao solo. A instabilidade causada por um solavanco, por exemplo, quebra brevemente o efeito de ventosa, o carro levanta-se e, em seguida, a força descendente aumenta novamente e o carro baixa de novo. Isto repete-se numa sucessão muito rápida. Este efeito é uma combinação de vários factores. Tem a ver com as subtilezas da configuração mecânica e da aerodinâmica. Algumas equipas conseguiram-no melhor do que outras.

Em 2023, o fenómeno foi menos frequente na sequência de restrições impostas pelos responsáveis pelas regras: o bordo do piso inferior foi colocado mais alto, tal como a entrada do eixo do difusor, e o piso inferior teve de ser mais rígido.

Estas medidas eram urgentemente necessárias, porque a forma como a estrela da Mercedes, Lewis Hamilton, se debateu para sair do carro em câmara lenta após o GP de Baku de 2022 foi dolorosa de ver.

Lewis, que não é nenhum chorão, queixou-se: "As minhas costas estão quase a matar-me. Tenho de fazer tratamento depois de cada corrida. Tentei aguentar, mas a certa altura estamos a funcionar apenas com adrenalina. Não consigo descrever em palavras o quão doloroso é, especialmente nas rectas. No final da corrida, estava apenas a rezar para que tudo acabasse depressa."



"As minhas costas estão rotas, acho que nunca tive tantas dores numa corrida. E há também um certo risco de segurança. Houve algumas situações este fim de semana em que quase perdi o controlo do carro a alta velocidade! Isso é complicado e novo para mim. Nunca tive de me preocupar com nada deste género em toda a minha carreira de piloto de GP".



A Federação Mundial de Automobilismo respondeu com as decisões acima referidas e, desde então, as equipas têm controlado melhor a configuração dos carros com asa móvel. Mas a questão não foi completamente resolvida. O inglês Bradley Scanes, fisioterapeuta de Max Verstappen durante muitos anos, diz no podcast Red Flag: "A zona lombar é crítica para os pilotos de Fórmula 1".



"A maioria dos fãs presume que os pilotos têm mais dificuldades com os músculos do pescoço devido às forças centrífugas. Mas isso não é verdade. Os pilotos de hoje são treinados até à última fibra. Graças às corridas, o pescoço habitua-se à provação".



"A tensão exercida sobre a região lombar depende em grande parte das condições da pista e da configuração do carro em questão. Uma configuração mais rígida cria mais tensão. E, até hoje, as costas são a zona onde os pilotos têm mais probabilidades de se lesionar ou que mais dói depois de uma corrida. Apercebi-me disso: É aqui que as queixas são mais frequentes".





