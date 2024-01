Toto Wolff sobre Mercedes 2024: "Por fin un coche de carreras

En 2023, la escudería Mercedes de Fórmula 1 no consiguió ganar un Gran Premio por primera vez en diez años. Todo debería mejorar con el piloto de 2024. El jefe del equipo, Toto Wolff, confía en ello.

Mercedes-Benz ha tenido que comer pan duro en las dos últimas temporadas de Fórmula 1: Solo una victoria en dos temporadas, con George Russell en Brasil 2022, por lo que Mercedes no consiguió ganar en 2023, ¡su primera temporada sin ganar desde 2012!

El jefe del equipo, Toto Wolff, es el primero en admitirlo: A Mercedes le ha costado dar el paso a la nueva era de los coches alados. Pero en una entrevista con los colegas del Telegraph, el austriaco de 52 años se muestra confiado: "Hace poco tuvimos a Anthony Davidson en el simulador de carreras y condujo virtualmente el circuito urbano de Melbourne en el coche de 2024. Después, dijo: 'Por primera vez en dos años, el coche por fin vuelve a sentirse como un coche de carreras'".

El vienés Wolff prosiguió: "Por supuesto, la simulación y los resultados en el circuito no siempre coinciden. Pero tenemos que ser positivos. No podemos empezar la temporada pensando que todo es imposible. McLaren en particular demostró en 2023 los grandes progresos que se pueden hacer".

"Lewis Hamilton y George Russell han firmado por dos años más con nosotros, y ahora se lo debemos a nuestros pilotos para darles el mejor coche posible."





Presentaciones Fórmula 1

02 febrero: Haas

05 febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island