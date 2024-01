Toto Wolff sur Mercedes 2024 : enfin une voiture de course

Mercedes-Benz a mangé du pain dur ces deux dernières années en Formule 1 : Une seule victoire en deux saisons, avec George Russell au Brésil en 2022. Mercedes n'a donc pas pu gagner en 2023, la première saison sans victoire depuis 2012 !

Le chef d'équipe Toto Wolff est le premier à l'admettre : Mercedes a eu du mal à franchir le pas vers la nouvelle ère des voitures à ailes. Mais dans un entretien avec nos collègues du Telegraph, l'Autrichien de 52 ans semble confiant : "Nous avons récemment eu Anthony Davidson dans le simulateur de course, et il a virtuellement parcouru le circuit de Melbourne avec la voiture 2024. Après cela, il a dit : 'Pour la première fois depuis deux ans, la voiture se sent enfin comme une voiture de course'".

Le Viennois Wolff poursuit : "Certes, la simulation et les résultats sur la piste ne coïncident pas toujours. Mais nous devons rester positifs. Nous ne pouvons pas aborder la saison en pensant que tout est impossible. McLaren, en particulier, a prouvé en 2023 les superbes progrès qu'il est possible de réaliser".

"Lewis Hamilton et George Russell se sont tous deux engagés pour deux années supplémentaires chez nous, nous devons maintenant à nos pilotes de leur fournir la meilleure voiture possible".





Présentations de la Formule 1

02 février : Haas

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island