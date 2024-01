Toto Wolff sulla Mercedes 2024: finalmente una macchina da corsa

Nel 2023, il team Mercedes di Formula 1 non ha vinto un Gran Premio per la prima volta in dieci anni. Con la vettura del 2024 tutto dovrebbe migliorare. Il boss del team Toto Wolff è fiducioso.

La Mercedes-Benz ha dovuto mangiare pane duro nelle ultime due stagioni di Formula 1: Una sola vittoria in due stagioni, con George Russell in Brasile 2022, quindi la Mercedes non è riuscita a vincere nel 2023, la sua prima stagione senza vittorie dal 2012!

Il boss del team Toto Wolff è il primo ad ammetterlo: La Mercedes ha faticato a fare il passo nella nuova era delle wing car. Ma in un'intervista rilasciata ai colleghi del Telegraph, il 52enne austriaco sembra fiducioso: "Recentemente abbiamo avuto Anthony Davidson nel simulatore di gara e ha virtualmente guidato il circuito stradale di Melbourne con la vettura 2024. Dopo, ha detto: 'Per la prima volta in due anni, la macchina sembra finalmente di nuovo una macchina da corsa'".

Il viennese Wolff ha continuato: "Naturalmente, la simulazione e i risultati in pista non sempre coincidono. Ma dobbiamo rimanere positivi. Non possiamo affrontare la stagione pensando che tutto sia impossibile. La McLaren, in particolare, ha dimostrato nel 2023 quali grandi progressi si possono fare".

"Lewis Hamilton e George Russell hanno firmato per altri due anni con noi, quindi dobbiamo dare ai nostri piloti la migliore vettura possibile".





Presentazioni di Formula 1

02 febbraio: Haas

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas