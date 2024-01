Toto Wolff sobre o Mercedes 2024: Finalmente um carro de corrida

A Mercedes-Benz teve de comer pão duro nas duas últimas épocas de Fórmula 1: Apenas uma vitória em duas épocas, com George Russell no Brasil 2022, pelo que a Mercedes não conseguiu vencer em 2023, a sua primeira época sem vitórias desde 2012!

O chefe de equipa Toto Wolff é o primeiro a admiti-lo: A Mercedes tem tido dificuldades em dar o passo para a nova era dos carros com asas. Mas numa entrevista aos colegas do Telegraph, o austríaco de 52 anos parece confiante: "Recentemente, tivemos Anthony Davidson no simulador de corrida e ele conduziu virtualmente o circuito de rua de Melbourne no carro de 2024. Depois disso, disse: 'Pela primeira vez em dois anos, o carro parece finalmente um carro de corrida outra vez'".

O vienense Wolff continuou: "É claro que a simulação e os resultados na pista nem sempre coincidem. Mas temos de nos manter positivos. Não podemos entrar na época a pensar que tudo é impossível. A McLaren, em particular, provou em 2023 que é possível fazer grandes progressos."

"Lewis Hamilton e George Russell assinaram contrato por mais dois anos connosco e agora devemos aos nossos pilotos dar-lhes o melhor carro possível."





Apresentações da Fórmula 1

02 de fevereiro: Haas

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas