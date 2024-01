Haas : la voiture de Nico Hülkenberg dès le 2 février

L'écurie américaine Haas a confirmé le 26 janvier : La voiture de course 2024 sera présentée virtuellement le 2 février. Elle sera suivie d'un premier test fonctionnel sur le circuit de Silverstone le 11 février.

Les derniers sont presque les premiers : l'équipe de Formule 1 Haas, classée 10ème au championnat du monde de Formule 1 2023 dans la coupe des constructeurs, sera la deuxième équipe après McLaren à dévoiler les détails de sa voiture de course 2024.

McLaren a pris les devants et a montré dès le 16 février sous quelles couleurs Lando Norris et Oscar Piastri concourront en 2023. Il est vrai qu'il s'agissait d'une voiture de 2023. Haas a maintenant confirmé qu'elle organisera une présentation sur Internet le 2 février.

Nous ne savons pas encore ce que nous verrons du modèle VF-24 de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen.

Il est fort probable que nous verrons des images générées par ordinateur dans la livrée 2024, car le premier test fonctionnel de la voiture de l'Allemand et du Danois n'est prévu que le 11 février sur le circuit du GP de Silverstone.





Présentations de la Formule 1

02 février : Haas

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island