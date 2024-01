Nick Fry : Verstappen gagnerait dans une voiture de merde

Nick Fry a travaillé pendant plus de vingt ans dans la catégorie reine : Il a tiré les ficelles en coulisses chez BAR-Honda, Honda, BrawnGP et Mercedes-Benz, en tant que directeur général de ces écuries de GP. Pour le portail Online Betting Guide, le Britannique de 67 ans a analysé le sport actuel de la Formule 1, et lorsqu'il parle de Max Verstappen, Nick ne peut plus s'empêcher de s'enthousiasmer.

Nick Fry dit du Néerlandais de 26 ans, qui a remporté 19 des 22 courses de la saison 2023 : "Max a prouvé à maintes reprises qu'il est actuellement le meilleur pilote du plateau".

De nombreux fans de GP nuancent : D'accord, mais il est aussi dans la meilleure voiture. Mais cette argumentation est pleine de trous, car sinon Sergio Pérez aurait dû avoir plus de succès dans la deuxième voiture de Red Bull Racing.

Nick Fry poursuit : "L'une des qualités de Max est qu'il est si adaptable. Selon toute probabilité, il serait meilleur que son compagnon d'écurie dans n'importe quelle voiture".

"Pour être précis, Verstappen gagnerait probablement aussi dans une voiture de merde. Ses qualités sont si exceptionnelles".



"Si Max partait de la dernière place sur la grille de départ d'une course, il finirait quand même devant la plupart de ses adversaires. Même si cela ne suffisait peut-être pas pour un triomphe en GP".





