Nick Fry: Verstappen vincerebbe con una macchina di merda

Nick Fry ha lavorato nella classe regina per ben vent'anni: Alla BAR-Honda, alla Honda, alla BrawnGP e alla Mercedes-Benz, ha tirato le fila come direttore generale di queste scuderie GP. Per il portale Online Betting Guide, il 67enne britannico ha analizzato l'attuale Formula 1 e quando si tratta di Max Verstappen, Nick non riesce a smettere di entusiasmarsi.

Nick Fry dice del 26enne olandese, che ha vinto 19 gare su 22 nel 2023: "Max ha dimostrato più volte di essere attualmente il miglior pilota in circolazione".

Molti fan del GP si qualificano: Va bene, ma è anche la macchina migliore. Ma questo argomento è fallace, perché altrimenti Sergio Pérez avrebbe dovuto avere più successo nella seconda vettura della Red Bull Racing.

Nick Fry continua: "Una delle qualità di Max è la sua capacità di adattamento. Con ogni probabilità, si troverebbe meglio su qualsiasi vettura rispetto al suo compagno di squadra".

"In effetti, Verstappen probabilmente vincerebbe anche con una macchina di merda. Ecco quanto sono eccezionali le sue qualità".



"Se Max partisse in gara dall'ultimo posto in griglia, finirebbe comunque davanti alla maggior parte dei suoi avversari. Anche se potrebbe non essere sufficiente per un trionfo in un GP".





