Nick Fry: Verstappen venceria num carro de merda

Nick Fry trabalhou na categoria rainha durante uns bons vinte anos: Na BAR-Honda, Honda, BrawnGP e Mercedes-Benz, ele puxou os cordelinhos nos bastidores como diretor-geral destas equipas de corridas de GP. Para o portal Online Betting Guide, o britânico de 67 anos analisou a atualidade da Fórmula 1 e, no que diz respeito a Max Verstappen, Nick não consegue parar de delirar.

Nick Fry diz sobre o holandês de 26 anos, que venceu 19 das 22 corridas em 2023: "Max provou repetidamente que ele é atualmente o melhor piloto no campo."

Muitos fãs do GP qualificam-se: Tudo bem, mas ele também está no melhor carro. Mas este argumento é falho, porque, caso contrário, Sergio Pérez teria de ser mais bem sucedido no segundo carro da Red Bull Racing.

Nick Fry continua: "Uma das qualidades de Max é o facto de ser tão adaptável. Muito provavelmente, ele seria melhor em qualquer carro do que o seu companheiro de equipa".

"Na verdade, Verstappen provavelmente venceria num carro de merda. É assim que as suas qualidades são extraordinárias.



"Se Max começasse uma corrida do último lugar da grelha, ainda assim terminaria à frente da maioria dos seus adversários. Mesmo que isso não seja suficiente para um triunfo no GP."





