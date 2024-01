Lando Norris : Contrat McLaren prolongé prématurément !

L'Anglais Lando Norris (24 ans) a signé un nouvel accord pluriannuel avec McLaren. Le sixième du championnat du monde de 2021 et 2023 déclare : "McLaren est plus qu'une écurie, c'est ma famille".

L'Anglais Lando Norris reste fidèle à l'écurie de tradition McLaren : le pilote de 24 ans originaire de Bristol a signé un nouveau contrat pluriannuel avec la deuxième plus ancienne équipe de GP. L'accord précédent s'étendait jusqu'à fin 2025, mais il n'est pas précisé de combien d'années il a été prolongé.

Norris, qui roule pour McLaren depuis 2019, déclare : "C'est un sentiment formidable de pouvoir concourir à Papaya pendant des années. J'ai grandi avec McLaren et je me sens au bon endroit. McLaren n'est pas seulement une écurie pour moi, McLaren est ma famille".

"Nous avons fait un voyage passionnant, mais la façon dont nous avons progressé en 2023 me montre ce dont McLaren est capable pour les années à venir".

McLaren a progressé de manière marquante dans la deuxième moitié de la saison 2023, Norris a pu décrocher sept podiums à partir de Silverstone, six fois en deuxième position, une fois en troisième position.



L'ironie de la situation : La première victoire de McLaren en Formule 1 depuis Daniel Ricciardo en 2021 à Monza n'a pas été remportée par Norris, mais par son coéquipier australien Oscar Piastri, lors du sprint du Qatar.



Zak Brown, CEO de McLaren : "Je suis très heureux que nous puissions continuer à travailler avec Lando pour les années à venir. Il fait preuve de dévouement et de faim, et il pousse toute l'équipe vers le sommet. L'an dernier, il a joué un rôle fondamental dans nos progrès considérables".



Andrea Stella, directeur de l'équipe McLaren : "Je suis très heureux que nous ayons Lando dans notre équipe au-delà de 2025. Cela souligne le fait que nous nous faisons mutuellement confiance. Depuis ses premiers tours de roue dans une McLaren de Formule 1 en 2017, j'ai pu voir comment il s'est développé en tant que coureur. Nous partageons l'objectif d'avoir notre mot à dire dans l'attribution du titre de champion du monde".





Présentations de la Formule 1

02 février : Haas

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island