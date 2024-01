Lando Norris: contratto McLaren prolungato prima del previsto!

L'inglese Lando Norris rimane fedele alla tradizionale scuderia McLaren: il 24enne di Bristol ha firmato un nuovo contratto pluriennale con la seconda più antica scuderia di GP. Il precedente accordo era valido fino alla fine del 2025, ma non è stato specificato di quanti anni sia stato esteso.

Norris, che guida per la McLaren dal 2019: "È una sensazione fantastica poter gareggiare in Papaya per gli anni a venire. Sono cresciuto con la McLaren e sento di essere nel posto giusto qui. Per me la McLaren non è solo una squadra corse, la McLaren è la mia famiglia".

"Abbiamo avuto un viaggio entusiasmante, ma il modo in cui abbiamo fatto un passo avanti nel 2023 mi mostra di cosa è capace la McLaren negli anni a venire".

La McLaren ha ottenuto risultati significativi nella seconda metà della stagione 2023, con Norris che ha conquistato sette podi da Silverstone in poi, sei in seconda posizione e uno in terza.



L'ironia della sorte: La prima vittoria della McLaren in Formula 1 dopo quella di Daniel Ricciardo a Monza nel 2021 non è stata conquistata da Norris, ma dal suo compagno di squadra australiano Oscar Piastri nella volata del Qatar.



Zak Brown, CEO della McLaren: "Sono molto felice di poter continuare a lavorare con Lando per gli anni a venire. Dimostra dedizione e fame, e spinge tutta la squadra verso il massimo. Ha svolto un ruolo fondamentale nei nostri significativi progressi dell'ultimo anno".



Andrea Stella, Team Principal della McLaren: "Sono lieto di sapere che Lando rimarrà nella nostra squadra anche dopo il 2025. Questo sottolinea la nostra fiducia reciproca. Sin dai suoi primi giri in una McLaren di Formula 1 nel 2017, l'ho visto crescere come pilota. Condividiamo l'obiettivo di poter dire la nostra su chi vincerà il titolo mondiale".





Presentazioni di Formula 1

02 febbraio: Haas

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas