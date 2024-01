Lando Norris: contrato McLaren prolongado antes do previsto!

O inglês Lando Norris (24) assinou um novo contrato plurianual com a McLaren. O piloto sexto classificado no Campeonato do Mundo de 2021 e 2023 afirma: "A McLaren é mais do que uma equipa de corridas, é a minha família".

O inglês Lando Norris continua fiel à tradicional equipa de corridas McLaren: o jovem de 24 anos de Bristol assinou um novo contrato plurianual com a segunda mais antiga equipa de GP. O acordo anterior era válido até ao final de 2025, mas não se sabe por quantos anos foi prolongado.

Norris, que está a pilotar para a McLaren desde 2019: "É uma grande sensação poder competir na Papaya nos próximos anos. Cresci com a McLaren e sinto que estou no lugar certo aqui. A McLaren não é apenas uma equipa de corridas para mim, a McLaren é a minha família."

"Tivemos uma jornada empolgante, mas a forma como avançamos em 2023 me mostra do que a McLaren é capaz nos próximos anos."

A McLaren obteve ganhos significativos na segunda metade da temporada de 2023, com Norris conquistando sete pódios a partir de Silverstone, seis em segundo lugar e um em terceiro.



A ironia de tudo isto: A primeira vitória da McLaren na Fórmula 1 desde Daniel Ricciardo em Monza em 2021 não foi levada para casa por Norris, mas pelo seu companheiro de equipa australiano Oscar Piastri no sprint do Qatar.



Zak Brown, CEO da McLaren: "Estou muito feliz por podermos continuar a trabalhar com Lando nos próximos anos. Ele mostra dedicação e fome e conduz toda a equipa para o topo. Ele desempenhou um papel fundamental no nosso progresso significativo ao longo do ano passado."



Andrea Stella, Diretor de Equipa da McLaren: "Estou muito satisfeito por termos o Lando na nossa equipa para além de 2025. Isto demonstra que confiamos uns nos outros. Desde as suas primeiras voltas num McLaren de Fórmula 1 em 2017, tenho-o visto evoluir como piloto. Partilhamos o objetivo de ter uma palavra a dizer sobre quem ganha o título mundial."





Apresentações da Fórmula 1

02 de fevereiro: Haas

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas