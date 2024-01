Land Norris: No sólo negocia con McLaren

Aunque Lando Norris volvió a quedarse sin su primera victoria en un GP la temporada pasada, la estrella de McLaren está considerada como uno de los mayores talentos de la Fórmula 1. El británico de 24 años ha logrado 13 podios en GP en sus cinco años en la categoría reina hasta la fecha, siete de ellos como subcampeón. Terminó la temporada 2023 en sexta posición, repitiendo su mejor resultado global de 2021.

Muchos expertos en Fórmula 1 ya veían al rápido piloto de McLaren en la cabina de un equipo puntero, entre otras cosas porque Norris también era muy elogiado por los jefes de equipos rivales, como Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull Racing. Sin embargo, el inglés decidió seguir persiguiendo su sueño de ganar el campeonato del mundo en el coche de la tradicional escudería de Woking.

Sin embargo, también hubo conversaciones con otros equipos, admite en una entrevista con Sky Sports F1. "La decisión fue fácil para mí, aunque las conversaciones se prolongaron durante un tiempo. Realmente no tuve que mirar otras opciones, así que no fue una elección difícil de tomar", subraya Norris.

Al mismo tiempo, admite: "No voy a mentir y decir que no hubo conversaciones con otros equipos, siempre hay conversaciones aquí y allá, se habla y se ven las ofertas que hay. Pero nunca pasó de ahí. Siempre hay historias en los medios de comunicación, y desde luego no es lo mejor para los empleados de la planta que trabajan en las piezas de mi coche cuando se enteran de que me voy allí o por ahí. Esa es otra razón por la que queríamos crear unas condiciones claras para que cesen los rumores".

