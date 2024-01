Land Norris : pas seulement en négociation avec McLaren

Bien que Lando Norris n'ait pas atteint son objectif de remporter son premier GP la saison dernière, la star de McLaren est considérée comme l'un des plus grands talents de la Formule 1. Au cours de ses cinq années passées dans la catégorie reine, le Britannique de 24 ans a décroché 13 podiums en GP, dont sept en tant que deuxième. Il a terminé la saison 2023 à la sixième place du championnat du monde, répétant ainsi son meilleur résultat global de 2021.

De nombreux experts de la Formule 1 voyaient déjà le rapide pilote McLaren dans le cockpit d'une équipe de premier plan, notamment parce que Norris était aussi largement loué par les chefs d'équipe adverses, comme Christian Horner, le chef de l'équipe Red Bull Racing. Mais l'Anglais a décidé de poursuivre son rêve de remporter le championnat du monde dans la voiture de l'écurie traditionnelle de Woking.

Mais il y a aussi eu des discussions avec d'autres équipes, avoue-t-il dans une interview accordée à "Sky Sports F1". "La décision a été facile à prendre, même si les discussions ont duré un peu. Je n'ai pas vraiment eu à chercher d'autres options, donc ce n'était pas un choix difficile à faire", affirme Norris.

En même temps, il admet : "Je ne vais pas mentir et dire qu'il n'y a pas eu de discussions avec d'autres équipes, il y en a toujours ici et là, on se parle et on regarde quelles sont les offres. Mais cela n'est jamais allé plus loin. Il y a toujours des histoires dans les médias, et ce n'est certainement pas la meilleure chose pour les collaborateurs de l'usine qui travaillent sur les pièces de ma voiture, quand ils apprennent que je vais aller ici ou là. C'est aussi pour cette raison que nous voulions établir des relations claires afin que les rumeurs cessent".

