Land Norris: non solo trattative con la McLaren

Anche se la scorsa stagione Lando Norris ha mancato la sua prima vittoria in un GP, la stella della McLaren è considerata uno dei più grandi talenti della Formula 1. Il 24enne britannico ha conquistato 13 podi nei cinque anni trascorsi nella classe regina, sette dei quali come secondo classificato. Ha concluso la stagione 2023 al sesto posto, ripetendo il suo miglior risultato complessivo del 2021.

Molti esperti di Formula 1 vedevano già il veloce pilota della McLaren nell'abitacolo di un top team, anche perché Norris era stato ampiamente elogiato anche dai boss dei team rivali, come il boss della Red Bull Racing Christian Horner. Tuttavia, l'inglese ha deciso di continuare a perseguire il suo sogno di vincere il campionato del mondo con l'auto della tradizionale scuderia di Woking.

Tuttavia, ci sono stati anche colloqui con altre squadre, come ha ammesso in un'intervista a Sky Sports F1. "La decisione è stata facile per me, anche se le discussioni sono andate avanti per un po'. Non ho dovuto valutare altre opzioni, quindi non è stata una scelta difficile", sottolinea Norris.

Allo stesso tempo, ammette: "Non voglio mentire e dire che non ci sono state discussioni con altre squadre, ci sono sempre discussioni qua e là, ci si parla e si vedono le offerte. Ma non si è mai andati oltre. Ci sono sempre storie sui media, e di certo non è la cosa migliore per i dipendenti dello stabilimento che lavorano ai componenti della mia auto quando sentono che sto andando lì o lì vicino. Anche per questo motivo abbiamo voluto creare condizioni chiare, in modo che le voci cessino".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas