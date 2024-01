Land Norris: Não só a negociar com a McLaren

Apesar de Lando Norris não ter conseguido a sua primeira vitória em GP na época passada, a estrela da McLaren é considerada um dos maiores talentos da Fórmula 1. O britânico de 24 anos alcançou 13 pódios de GP em seus cinco anos na categoria rainha até o momento, sete deles como vice-campeão. Ele terminou a temporada de 2023 em sexto lugar, repetindo seu melhor resultado geral de 2021.

Muitos especialistas em Fórmula 1 já viam o rápido piloto da McLaren no cockpit de uma equipa de topo, até porque Norris também foi amplamente elogiado por chefes de equipas rivais, como o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner. No entanto, o inglês decidiu continuar a perseguir o seu sonho de vencer o campeonato do mundo no carro da tradicional equipa de Woking.

No entanto, também houve conversas com outras equipas, admite em entrevista à Sky Sports F1. "A decisão foi fácil para mim, mesmo que as discussões tenham se prolongado por um tempo. Não tive de olhar para outras opções, por isso não foi uma escolha difícil de fazer", sublinha Norris.

Ao mesmo tempo, admite: "Não vou mentir e dizer que não houve discussões com outras equipas, há sempre discussões aqui e ali, falamos uns com os outros e vemos que ofertas existem. Mas nunca foi além disso. Há sempre histórias nos meios de comunicação social, e isso não é certamente a melhor coisa para os empregados da fábrica que trabalham nas peças para o meu carro quando ouvem que vou para lá ou para lá. Essa é outra razão pela qual queríamos criar condições claras para que os rumores parem."

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas