Premiers pas en Formule 1 : Oliver Bearman mis au défi

L'année dernière, Oliver Bearman n'a pas seulement effectué sa saison de rookie en Formule 2 et donc dans la plus haute catégorie de sport de formule. Le jeune homme de 18 ans issu du programme junior de Ferrari a également parcouru ses premiers kilomètres en Formule 1.

Il a d'abord roulé sur le circuit Ferrari de Fiorano, puis il a pu participer aux premiers essais pour l'équipe Haas à Mexico et à Abu Dhabi. Enfin, il a également participé aux essais de l'équipe Haas la semaine suivant la finale de la saison.

"Ce fut définitivement l'année la plus chargée de ma vie", a avoué à "Formula1.com" le rapide adolescent qui a terminé sa première saison de Formule 2 à la quatrième place du classement général avec quatre victoires. "J'ai été très occupé par la saison complète de Formule 2 et par les simulateurs et les essais en Formule 1, mais je ne me plaindrai jamais d'avoir été très occupé" ; a-t-il ajouté.

"Car ce fut une grande année, même si ce n'était pas facile de tout concilier. Mais je commence à m'y habituer et c'est ce qui va se passer maintenant, c'est pourquoi une année comme celle-ci était nécessaire - pour s'adapter", a expliqué Bearman, qui a déjà eu l'occasion de découvrir l'équipe Haas en travaillant sur simulateur.

"J'ai également travaillé sur simulateur avant et pendant la saison, ce qui nous a permis d'entamer notre collaboration. Le fait de pouvoir ensuite monter dans la vraie voiture et de comparer l'expérience au volant avec le simulateur était vraiment agréable", a-t-il raconté.

Mais le passage de la Formule 2 à la Formule 1 n'a pas été facile, surtout à Abu Dhabi, où il a dû conduire les deux voitures le même jour.

"Le document qui contenait les bases de la voiture de Formule 1 faisait 30 ou 40 pages, il y avait donc beaucoup à apprendre. Il y a des choses que je ne sais toujours pas, mais j'ai couvert l'essentiel. J'étais plutôt bon pour utiliser les différents interrupteurs et boutons", a rapporté fièrement le junior Ferrari.