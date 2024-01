Primi passi in Formula 1: Oliver Bearman sfiduciato

L'anno scorso, Oliver Bearman non solo ha completato la sua stagione da esordiente in Formula 2 e quindi nella classe più alta delle corse di formula. Il diciottenne del programma junior della Ferrari ha anche percorso i suoi primi chilometri in Formula 1.

Ha iniziato sul circuito di casa della Ferrari a Fiorano, prima di partecipare alle prime sessioni di prove per il team Haas a Città del Messico e Abu Dhabi. Infine, ha potuto prendere parte ai test per il team Haas la settimana successiva al finale di stagione.

"Questo è stato sicuramente l'anno più impegnativo della mia vita", ha ammesso a Formula1.com il veloce teenager, che ha concluso la sua prima stagione di Formula 2 al quarto posto assoluto con quattro vittorie. "Sono stato molto impegnato con l'intera stagione di Formula 2 e con gli impegni al simulatore e nei test in Formula 1, ma non mi lamenterò mai di essere impegnato", ha aggiunto.

"Perché è stato un anno fantastico, anche se non è stato facile destreggiarsi in tutto. Ma mi sto abituando e continuerò così, quindi un anno come questo era necessario per adattarsi", ha spiegato Bearman, che ha già avuto modo di familiarizzare con il team Haas grazie al lavoro al simulatore.

"Ho anche lavorato al simulatore prima e durante la stagione, quindi abbiamo potuto iniziare a lavorare insieme. È stato molto bello salire sulla macchina vera e confrontare l'esperienza al volante con quella al simulatore", ha detto.

Tuttavia, il passaggio dalla Formula 2 alla Formula 1 non è stato facile, soprattutto ad Abu Dhabi, quando ha dovuto guidare entrambe le auto nello stesso giorno.

"Il documento che spiegava le basi della Formula 1 era lungo 30 o 40 pagine, quindi c'era molto da imparare. Non so ancora alcune cose, ma ho imparato quelle più importanti. Sono stato abbastanza bravo ad azionare i vari interruttori e pulsanti", ha riferito con orgoglio il giovane della Ferrari.