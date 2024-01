Primeiros passos na Fórmula 1: Oliver Bearman desafiado

No ano passado, Oliver Bearman não só completou a sua época de estreia na Fórmula 2 e, portanto, na classe mais alta das corridas de fórmula. O jovem de 18 anos do programa júnior da Ferrari também percorreu os seus primeiros quilómetros de Fórmula 1.

Começou no circuito caseiro da Ferrari em Fiorano, antes de participar nas primeiras sessões de treinos da equipa Haas na Cidade do México e em Abu Dhabi. Por fim, pôde também participar nos testes da equipa Haas na semana seguinte ao final da temporada.

"Este foi, sem dúvida, o ano mais atarefado da minha vida", admitiu à Formula1.com o veloz adolescente, que terminou a sua primeira época de Fórmula 2 em quarto lugar na geral, com quatro vitórias. "Tenho estado muito ocupado com toda a temporada de Fórmula 2 e com os compromissos de simulador e testes na Fórmula 1, mas nunca me vou queixar de estar ocupado", acrescentou.

"Porque tem sido um grande ano, mesmo que não tenha sido fácil conciliar tudo. Mas estou a habituar-me e é assim que vai continuar agora, por isso um ano como este era necessário - para me adaptar", explicou Bearman, que já conseguiu familiarizar-se com a equipa Haas através do seu trabalho no simulador.

"Também trabalhei no simulador antes e durante a época, por isso pudemos começar a trabalhar juntos. Foi muito bom entrar no carro real e comparar a experiência ao volante com a do simulador", disse ele.

No entanto, a mudança entre o carro de Fórmula 2 e o de Fórmula 1 não foi fácil, especialmente em Abu Dhabi, quando teve de conduzir os dois carros no mesmo dia.

"O documento que explicava os princípios básicos do carro de Fórmula 1 tinha 30 ou 40 páginas, por isso havia muito para aprender. Ainda não sei algumas coisas, mas já aprendi o mais importante. Fiquei bastante bom a manejar os vários interruptores e botões", contou orgulhoso o júnior da Ferrari.