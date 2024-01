Vowles : "Schumacher aurait mérité une victoire de Mercedes

Avant de devenir directeur de l'écurie Williams, James Vowles a également travaillé avec Michael Schumacher chez Mercedes. Il regrette que l'Allemand n'ait plus remporté de GP avec la marque à l'étoile.

Pendant trois ans, après son retour en Formule 1 pour l'équipe d'usine Mercedes, Michael Schumacher a couru après les points dans la catégorie reine, mais le succès espéré n'a pas été au rendez-vous : Le septuple champion du monde, qui avait remporté 91 victoires avant son retour dans le circuit des GP, n'a jamais réussi à franchir la ligne d'arrivée en première position en tant que pilote étoile.

Son meilleur résultat au cours des trois dernières années de Formule 1 a été la troisième place au GP d'Europe de 2012 sur le circuit de Valence. Le meilleur résultat en championnat du monde de la superstar allemande de la Formule 1 au volant d'une Mercedes a été la huitième place au classement général qu'il a pu conquérir la saison précédente. Le chef de l'équipe Williams, James Vowles, qui travaillait à l'époque pour l'équipe d'usine Mercedes, regrette également que Schumacher n'ait pas pu fêter une victoire avec l'étoile.

L'ingénieur explique dans le podcast "High Performance" que Schumacher n'était pas le meilleur pilote - c'était Lewis Hamilton. "mais il savait comment tirer chaque milliseconde de lui-même et de l'équipe. C'était un leader, et quand il disait vouloir aller dans une direction, l'équipe le suivait".

"Il l'était tellement que les deux côtés de la boîte voulaient qu'il réussisse", se souvient l'homme de 44 ans, qui avoue également : "Une chose que je regrette dans ma carrière, c'est que nous n'avons pas été en mesure de lui permettre de gagner. Cela me fait encore mal aujourd'hui. Car il aurait mérité de gagner".

