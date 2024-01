Vowles: "Schumacher avrebbe meritato la vittoria della Mercedes".

Michael Schumacher ha trascorso tre anni a caccia di punti nella classe regina dopo il suo ritorno in Formula 1 per il team Mercedes Works, ma il successo che sperava non si è mai materializzato: Il sette volte campione del mondo, che aveva conquistato 91 vittorie prima del suo ritorno nel circus dei GP, non è mai riuscito a piazzarsi al primo posto come pilota titolare.

Il suo miglior risultato negli ultimi tre anni di Formula 1 è stato il terzo posto nel GP d'Europa 2012 sul circuito di Valencia. Il miglior risultato della superstar tedesca della Formula 1 nel Campionato del Mondo con la Mercedes è stato l'ottavo posto assoluto, ottenuto nella stagione precedente. Anche il boss del team Williams James Vowles, che all'epoca lavorava per il team Mercedes, si rammarica che Schumacher non abbia potuto festeggiare una vittoria con la star.

L'ingegnere spiega nel podcast "High Performance" che Schumacher non era il miglior pilota - Lewis Hamilton lo era. "Ma sapeva come ottenere ogni millisecondo da se stesso e dalla squadra. Era un leader e quando diceva di voler andare in una direzione, la squadra lo seguiva".

"Era così tanto lui che entrambi i lati del box volevano che facesse bene", ricorda il 44enne, che confessa anche: "Una cosa che rimpiango nella mia carriera è che non siamo riusciti a dargli una vittoria. Questo mi addolora ancora oggi. Perché meritava di vincere".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas