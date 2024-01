Vowles: "Schumacher teria merecido a vitória da Mercedes"

Michael Schumacher passou três anos a perseguir pontos na categoria rainha após o seu regresso à Fórmula 1 pela equipa de trabalho da Mercedes, mas o sucesso que esperava nunca se concretizou: O sete vezes campeão do mundo, que tinha conquistado 91 vitórias antes do seu regresso ao circo dos GP, nunca conseguiu terminar em primeiro lugar como piloto estrela.

O seu melhor resultado nos últimos três anos de Fórmula 1 foi o terceiro lugar no GP da Europa de 2012, no circuito de Valência. O melhor resultado da estrela alemã da Fórmula 1 no Campeonato do Mundo com um Mercedes foi o oitavo lugar na classificação geral, alcançado na época anterior. O chefe de equipa da Williams, James Vowles, que na altura trabalhava para a equipa de trabalho da Mercedes, também lamenta que Schumacher não tenha podido celebrar uma vitória com a estrela.

O engenheiro explica no podcast "High Performance" que Schumacher não era o melhor piloto - Lewis Hamilton é que era. "Mas ele sabia como tirar cada milésimo de segundo de si próprio e da equipa. Era um líder e quando dizia que queria ir numa direção, a equipa seguia-o".

"Era tanto ele que ambos os lados da box queriam que ele se saísse bem", recorda o piloto de 44 anos, que também confessa: "Uma coisa de que me arrependo na minha carreira é não termos conseguido dar-lhe uma vitória. Isso ainda hoje me custa. Porque ele merecia ganhar".

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas