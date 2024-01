Rumeur Ferrari : plus de millions pour Charles Leclerc ?

Deux grands noms de la Formule 1 ont annoncé cette semaine la prolongation de leur contrat : la star de Ferrari Charles Leclerc s'est mis d'accord avec la Scuderia de Maranello sur les conditions de leur collaboration pour les prochaines années et Lando Norris a également prolongé son accord avec l'équipe McLaren.

En revanche, il n'y a pas de nouvelles de Carlos Sainz, le coéquipier de Leclerc, qui avait souligné l'année dernière qu'il préférait régler les négociations sur son avenir en Formule 1 avant le début de la saison. Mais selon les rumeurs, l'Espagnol serait actuellement dans l'impasse dans ses discussions. Une chose est sûre : Sainz souhaite une prolongation de plusieurs années de son accord.

En contrepartie, Leclerc peut se réjouir d'une nette augmentation de salaire de plusieurs millions de dollars, comme on le rapporte en Italie. Il est question d'un salaire annuel de base de 30 millions de dollars, mais comme toujours, ces chiffres sont à prendre avec précaution, car ils ne sont pas commentés par les instances officielles. La durée de l'engagement de Leclerc n'a jamais été confirmée officiellement non plus, mais les initiés italiens partent du principe que son contrat court jusqu'en 2028 inclus.

Une clause de sortie permettrait toutefois au Monégasque de rejoindre une autre équipe après la saison 2026, comme le rapportent nos confrères du "Corriere della Sera". Selon cette clause, le pilote de 26 ans originaire de Monte-Carlo pourrait quitter la plus ancienne écurie de GP du monde si celle-ci ne lui fournit pas une voiture avec laquelle il pourrait se battre pour le titre de champion du monde.

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island