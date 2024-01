Ferrari: altri milioni per Charles Leclerc?

Due grandi nomi della Formula 1 hanno annunciato questa settimana il prolungamento dei loro contratti: la stella della Ferrari Charles Leclerc ha raggiunto un accordo con la Scuderia di Maranello sui termini della loro collaborazione per i prossimi anni e anche Lando Norris ha prolungato il suo contratto con il team McLaren.

Non si hanno invece notizie di un prolungamento del contratto da parte del compagno di squadra di Leclerc, Carlos Sainz, che lo scorso anno aveva sottolineato che avrebbe preferito concludere le trattative sul suo futuro in Formula 1 prima dell'inizio della stagione. Secondo alcune indiscrezioni, però, lo spagnolo si trova attualmente in una situazione di stallo nelle trattative. Una cosa è certa: Sainz vuole un prolungamento pluriennale del suo contratto.

In cambio, Leclerc può sperare in un significativo aumento di stipendio di diversi milioni di dollari, come riportato in Italia. Si parla di uno stipendio base annuo di 30 milioni di dollari, anche se, come sempre, queste cifre vanno trattate con cautela perché non sono state commentate dai funzionari. Anche la durata del contratto di Leclerc non è mai stata confermata ufficialmente, ma gli addetti ai lavori in Italia ipotizzano che il suo contratto sia valido fino al 2028.

Tuttavia, una clausola di uscita dovrebbe consentire al monegasco di trasferirsi in un'altra squadra dopo la stagione 2026, come riportato dal Corriere della Sera. Ciò significa che il 26enne di Monte Carlo può lasciare la più antica scuderia di GP del mondo se questa non gli fornisce una vettura con cui lottare per il titolo mondiale.

