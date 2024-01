Rumores na Ferrari: Mais milhões para Charles Leclerc?

Agora que Charles Leclerc prolongou o seu contrato com a Ferrari antes do previsto, especula-se sobre o salário do monegasco. Segundo os rumores, as coisas estão a piorar para o seu companheiro de equipa Carlos Sainz.

Dois grandes nomes da Fórmula 1 anunciaram esta semana a extensão dos seus contratos: Charles Leclerc, estrela da Ferrari, chegou a acordo com a Scuderia de Maranello sobre os termos da sua colaboração para os próximos anos e Lando Norris também prolongou o seu contrato com a equipa McLaren.

No entanto, não há notícias sobre uma extensão do contrato do companheiro de equipa de Leclerc, Carlos Sainz, que sublinhou no ano passado que preferia finalizar as negociações sobre o seu futuro na Fórmula 1 antes do início da temporada. No entanto, de acordo com os rumores, o espanhol está atualmente num impasse nas suas conversações. Uma coisa é certa: Sainz quer uma extensão de vários anos do seu contrato.

Em troca, Leclerc pode esperar um aumento salarial significativo de vários milhões de dólares, conforme noticiado em Itália. Fala-se de um salário base anual de 30 milhões de dólares, embora, como sempre, estes números devam ser tratados com cautela, uma vez que não são comentados pelos responsáveis. A duração do contrato de Leclerc também nunca foi oficialmente confirmada, mas as fontes italianas assumem que o seu contrato vai até 2028.

No entanto, uma cláusula de saída também deve permitir que o monegasco se transfira para outra equipa após a temporada de 2026, conforme relatado pelo Corriere della Sera. Isto significa que o piloto de Monte Carlo, de 26 anos, pode deixar a mais antiga equipa de automobilismo do mundo se esta não lhe proporcionar um carro com o qual possa lutar pelo título mundial.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas