Pas de comparaison avec Alonso : critique de Lance Stroll

Il est vrai que l'année dernière, la situation de départ n'était pas non plus facile pour Lance Stroll. Un accident à l'entraînement l'a empêché de participer aux essais avant le début de la saison et lorsque le pilote Aston Martin a pris le départ à Bahreïn, il n'était pas encore tout à fait en forme. Malgré tout, il s'est classé sixième et a récolté huit points au championnat du monde. Stroll a également marqué des points lors du troisième GP de l'année dernière à Melbourne, tout comme lors du week-end de course suivant à Bakou.

Le fils du copropriétaire de l'écurie, Lawrence Stroll, a marqué neuf autres fois des points au cours de l'année. Mais il n'est pas monté sur le podium, contrairement à son coéquipier Fernando Alonso, qui a fait partie du top 3 à six reprises lors des huit premières courses. Le double champion du monde a décroché deux autres podiums jusqu'à la fin de la saison et a terminé la saison à la quatrième place du classement général.

Stroll, en revanche, n'a pas pu faire mieux que la dixième place. Le directeur de l'équipe, Mike Krack, a certes salué la forte progression du pilote de 25 ans et souligné : "Sa blessure de pré-saison l'a fait reculer, mais il a fait preuve d'un véritable esprit de compétition pour remonter dans la voiture le plus rapidement possible. Et malgré tout ce qu'il avait traversé, il était toujours très rapide".

Par rapport à Alonso, il a toutefois fait nettement moins bien, comme le souligne par exemple James Hinchcliffe. L'ancien pilote d'IndyCar écrit dans son analyse sur "Formula1.com" à propos du pilote de course de Montréal : "Stroll n'a généralement pas pu se rapprocher d'Alonso la saison dernière, que ce soit le samedi ou le dimanche. Il est vrai que le double champion place la barre très haut. Mais comme Lawrence Stroll investit des millions dans l'infrastructure et le personnel de l'équipe pour faire d'Aston Martin un véritable prétendant au titre, cette équipe a besoin de deux pilotes performants sur la piste".

"Alonso a été le pilote qui, à part les deux stars de Red Bull Racing, a obtenu le plus grand nombre de podiums. Et Stroll n'a pas réussi à se classer une seule fois parmi les trois premiers", souligne l'homme de 37 ans, avant d'ajouter : "La voiture semblait vraiment délicate par moments, mais lorsque les caractéristiques de conduite changent, le pilote doit faire de même pour obtenir la meilleure performance - et Stroll a eu beaucoup plus de mal qu'Alonso à cet égard. Il a toutefois montré quelques-unes de ses plus belles performances en fin de saison, et on peut donc espérer que la courbe de performance s'oriente dans la bonne direction. Si ce n'est pas le cas, sa place dans l'équipe pour 2025 pourrait être menacée".

