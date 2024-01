Nessun paragone con Alonso: critiche a Lance Stroll

Certo, l'anno scorso la posizione di partenza è stata tutt'altro che facile per Lance Stroll. Un incidente in allenamento gli ha impedito di partecipare ai test prima dell'inizio della stagione e quando il pilota dell'Aston Martin si è schierato per l'apertura della stagione in Bahrain, non era ancora del tutto in forma. Ciononostante, si è classificato sesto e ha ottenuto otto punti in campionato. Stroll ha ottenuto punti anche nel terzo GP dello scorso anno a Melbourne e nel successivo weekend di gara a Baku.

Il figlio del co-proprietario della scuderia Lawrence Stroll è arrivato a punti altre nove volte nel corso dell'anno. Tuttavia, non è salito sul podio, a differenza del suo compagno di squadra Fernando Alonso, che è arrivato tra i primi tre sei volte nelle prime otto gare. Il due volte campione del mondo ha conquistato altri due podi alla fine della stagione e ha concluso la stagione al quarto posto in classifica generale.

Stroll, invece, non è andato oltre il decimo posto. Il Team Principal Mike Krack ha elogiato il forte sviluppo del 25enne e ha sottolineato: "L'infortunio prima della stagione lo ha frenato, ma ha dimostrato un vero spirito combattivo per tornare in macchina il prima possibile. E nonostante tutto quello che ha passato, era ancora molto veloce".

Rispetto ad Alonso, però, ha avuto prestazioni decisamente peggiori, come sottolinea James Hinchcliffe. L'ex pilota della IndyCar scrive nella sua analisi su "Formula1.com" a proposito del pilota di Montreal: "Stroll di solito non è stato all'altezza di Alonso nella scorsa stagione, né il sabato né la domenica. Certo, il due volte campione ha fissato un livello molto alto. Ma con Lawrence Stroll che sta investendo milioni nell'infrastruttura e nel personale della squadra per rendere l'Aston Martin un'autentica pretendente al titolo, questa squadra ha bisogno di due piloti potenti in pista".

"Alonso è stato il pilota che ha ottenuto il maggior numero di podi oltre alle due stelle della Red Bull Racing. E Stroll non è riuscito a entrare nei primi tre posti nemmeno una volta", ha sottolineato il 37enne, aggiungendo: "La macchina sembrava davvero difficile a volte, ma quando le caratteristiche di guida cambiano, anche il pilota deve farlo per ottenere le migliori prestazioni, e Stroll ha trovato molte più difficoltà di Alonso in questo senso. Tuttavia, alcune delle sue prestazioni migliori sono arrivate verso la fine della stagione, quindi possiamo sperare che la curva delle prestazioni stia andando nella giusta direzione. Se così non fosse, il suo posto in squadra per il 2025 potrebbe essere a rischio".

